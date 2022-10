Atelier minute textile Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Atelier minute textile Altkirch, 7 décembre 2022, Altkirch. Atelier minute textile

1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

2022-12-07 – 2022-12-07 Altkirch

Haut-Rhin L’Office de Tourisme vous invite à composer une carte de voeux à partir d’une belle carte postale réalisée par un artiste local et un bout de l’étoffe de Noël de Mulhouse…en quelques minutes ! Confectionnez une belle carte postale textile en quelques instants, tout le matériel est fourni. Altkirch

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse 1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin Ville Altkirch lieuville Altkirch Departement Haut-Rhin

Altkirch Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

Atelier minute textile Altkirch 2022-12-07 was last modified: by Atelier minute textile Altkirch Altkirch 7 décembre 2022 1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin Altkirch Haut-Rhin

Altkirch Haut-Rhin