Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), le mardi 22 février à 20:30

L’atelier de danses occitanes organise un atelier animé par **Céline Bouillaud** bien connue dans le milieu occitan pour ses connaissances sur la danse et la musique de notre région. **Programme**: Danses de Bigorre : – Abricots, – La Matelot, – La Gavotte d’Arrens, – La ronde du Vieux Jean Bourrée 2 temps (Berry-Bourbonnais) – Brande d’Ardante – Bourrée à Malochet L’entrée est libre pour les membres du club ayant souscrit cette option (35 € l’année) et à 5 € pour les autres (aucune obligation d’être adhérent au club) Renseignements: 06 88 94 07 96 ou 06 20 60 84 35 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures *source : événement [Atelier-mini stage de danses occitanes à Tournefeuille](https://agendatrad.org/e/35501) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Club de Danses d'Occitanie et d'Ailleurs

