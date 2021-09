Atelier Mini-Schools Anglais La Troisième Place, 2 octobre 2021, Roubaix.

Atelier Mini-Schools Anglais

du samedi 2 octobre au samedi 18 juin 2022 à La Troisième Place

Mini-Schools pose ses valises à La Troisième Place pour la rentrée 2021 ! Des cours d’anglais par petits groupes à travers des méthodes interractives, pour que les enfants apprennent tout en s’amusant. Mises en situation, jeux, chansons et activités, le tout en anglais ! **Rendez-vous le samedi matin :** * de 9h30 à 10h30 pour les maternelles * de 10h30 à 11h30 pour les élémentaires Mini-Schools existe depuis 1970 et les enseignants sont sélectionnés, formés et encadrés par une équipe pédagogique. L’association est agréée par le Ministère de la Jeunese et des Sports. Infos et inscriptions : Estelle COISNE au 06.03.40.55.57 ou par mail [[e.coisne@mini-schools.com](mailto:e.coisne@mini-schools.com)](mailto:e.coisne@mini-schools.com) See you soon à La Troisième Place !

Sur inscription, infos et tarif auprès d’Estelle COISNE au 06.03.40.55.57 ou par mail e.coisne@mini-schools.com

Atelier d’Anglais pour les enfants à La Troisième Place.

La Troisième Place 15 Grande Rue, Roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T11:30:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T11:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T11:30:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T11:30:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T11:30:00;2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T11:30:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T11:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T11:30:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T11:30:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T11:30:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T11:30:00;2021-12-18T09:30:00 2021-12-18T11:30:00;2021-12-25T09:30:00 2021-12-25T11:30:00;2022-01-01T09:30:00 2022-01-01T11:30:00;2022-01-08T09:30:00 2022-01-08T11:30:00;2022-01-15T09:30:00 2022-01-15T11:30:00;2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-01-29T09:30:00 2022-01-29T11:30:00;2022-02-05T09:30:00 2022-02-05T11:30:00;2022-02-12T09:30:00 2022-02-12T11:30:00;2022-02-19T09:30:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T11:30:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T11:30:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T11:30:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T11:30:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T11:30:00;2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T11:30:00;2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T11:30:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T11:30:00;2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T11:30:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T11:30:00;2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T11:30:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T11:30:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T11:30:00;2022-05-28T09:30:00 2022-05-28T11:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T11:30:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T11:30:00