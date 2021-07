Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Atelier mini lab « Pixi Motion » Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Atelier mini lab « Pixi Motion » Colombelles, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Colombelles. Atelier mini lab « Pixi Motion » 2021-07-15 – 2021-07-15 Rue des ateliers Dans la grande halle

Colombelles Calvados Venez découvrir l’art du stop motion et de la pixilation en créant un court scénario, en vous équipant d’une tablette, et en montant votre court-métrage. Une initiation sur deux séances.

Informations pratiques :

A partir de 7ans

Durée : 2h

Gratuit

