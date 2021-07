Atelier Mini Lab – Crée ta chimère Colombelles, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Colombelles.

Atelier Mini Lab – Crée ta chimère 2021-07-07 – 2021-07-07 rue des ateliers dans la grande halle

Colombelles Calvados

A l’aide de notre logiciel de retouche et de dessin numérique, venez créer votre chimère et apporter votre touche en la coloriant. Vous pourrez nommer votre création et l’exposer dans notre coin création.

Informations pratiques :

A partir de 7ans

Durée : 1h

Gratuit

Sur réservation

