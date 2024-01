Atelier mini jardin japonais Bibliothèque des Champs Plaisants Sens, jeudi 29 février 2024.

Dans le cadre de la semaine d’animations « Quand le Japon s’invite dans vos bibliothèques », la bibliothèque des Champs Plaisants vous propose, avec l’aide de Céline du service Espaces Verts de la Ville de Sens, un atelier de création d’un mini jardin japonais.

Jeudi 29 février entre 14h et 17h le temps d’une après-midi, venez vous ressourcer à la bibliothèque et découvrir tous les bienfaits et la créativité de cet atelier.

Sur inscription, ouvert à toutes et tous à partir de 8 ans. .

Bibliothèque des Champs Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

