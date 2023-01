Un atelier de BIJOU CONTEMPORAIN dans le centre historique de Chinon ATELIER MIMOSA Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Un atelier de BIJOU CONTEMPORAIN dans le centre historique de Chinon 1 et 2 avril ATELIER MIMOSA L'atelier mimosa, espace dédié au bijou contemporain et à l'art, reçoit Isabelle Mariana, créatrice de broches textiles (Isée) ATELIER MIMOSA 26 Rue Rabelais, 37500 Chinon

https://sites.google.com/view/atelier-mimosa-art-et-apparat/accueil https://www.facebook.com/people/Atelier-mimosa-art-et-apparat/100053813711714/;https://www.instagram.com/atelier.mimosa/ 568R+CC Chinon Nous vous proposons de découvrir un atelier de bijouterie contemporaine, implanté au coeur du centre historique de Chinon, petit bijou d’architecture ancienne en Touraine.

Julie MANSILLON, créatrice de bijoux et artiste plasticienne, vous accueille dans ce lieu où une part belle est faite au détournement et recyclage de matériaux, ainsi qu’à diverses techniques d’ennoblissement de la matière.

Le bijou, dans une approche créative et moderne, est considéré ainsi comme porteur de singularité et de sens, offrant à son acquéreur d’adopter son histoire intérieure.

Pour ces Journées Européennes des Métiers d’Art, Isabelle MARIANA, créatrice de broches textiles pour sa marque Isée et Julie Mansillon vous présenteront leur interprétation, en de nouvelles réalisations toutes personnelles, d’un « quotidien sublimé« .

