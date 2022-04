Atelier Mim’émotion Oloron-Sainte-Marie, 27 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Atelier Mim’émotion Rue des Gaves Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie

2022-04-27 – 2022-04-27 Rue des Gaves Médiathèque des gaves

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre des “Lectures au fil de l’eau”

Animé par Marie-Pierre Courtoix

Atelier de création de personnages-animaux émotions et de courts dialogues / mimes et petites impros théâtrales, inspiré de l’album jeunesse : Pourquoi la girafe ne se met pas en colère ?

C’est l’histoire d’un petit garçon girafe Nathan, qui essaye de mettre sa maman en colère parce que son meilleur ami lui

a dit que la colère sert à connaître les limites et qu’après, sa maman l’aime encore plus.

Le récit met en scène des émotions s’agitant dans le coeur de la girafe, incarnées par des couleurs.

Sara-la-colère, girafette rouge, veut à tout prix que les choses changent et entreprend de grimper dans le cou de la girafe pour aller consulter le cerveau et lui expliquer ce qui ne va pas…

Dans le cadre des “Lectures au fil de l’eau”

Animé par Marie-Pierre Courtoix

Atelier de création de personnages-animaux émotions et de courts dialogues / mimes et petites impros théâtrales, inspiré de l’album jeunesse : Pourquoi la girafe ne se met pas en colère ?

C’est l’histoire d’un petit garçon girafe Nathan, qui essaye de mettre sa maman en colère parce que son meilleur ami lui

a dit que la colère sert à connaître les limites et qu’après, sa maman l’aime encore plus.

Le récit met en scène des émotions s’agitant dans le coeur de la girafe, incarnées par des couleurs.

Sara-la-colère, girafette rouge, veut à tout prix que les choses changent et entreprend de grimper dans le cou de la girafe pour aller consulter le cerveau et lui expliquer ce qui ne va pas…

+33 5 59 39 99 37

Dans le cadre des “Lectures au fil de l’eau”

Animé par Marie-Pierre Courtoix

Atelier de création de personnages-animaux émotions et de courts dialogues / mimes et petites impros théâtrales, inspiré de l’album jeunesse : Pourquoi la girafe ne se met pas en colère ?

C’est l’histoire d’un petit garçon girafe Nathan, qui essaye de mettre sa maman en colère parce que son meilleur ami lui

a dit que la colère sert à connaître les limites et qu’après, sa maman l’aime encore plus.

Le récit met en scène des émotions s’agitant dans le coeur de la girafe, incarnées par des couleurs.

Sara-la-colère, girafette rouge, veut à tout prix que les choses changent et entreprend de grimper dans le cou de la girafe pour aller consulter le cerveau et lui expliquer ce qui ne va pas…

médiathèque des gaves

Rue des Gaves Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-21 par