Atelier «Mille et une voix – fabriquer le Bestio-robot» Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

dans le cadre du festival Numok, du 18 avril au 4 mai, un temps privilégié pour expérimenter ensemble de nouvelles pratiques du numérique !

À la fois boîte noire et jeu d’imitation, les interfaces conversationnelles (chatbots

ou assistants vocaux) semblent maintenir leur utilisateur à distance,

dans une zone de flou qui ne lui permet pas toujours de comprendre son

rôle dans le fonctionnement du système, ni la façon dont ses données

sont utilisées. Ces technologies du langage émergentes bouleversent notre rapport à la lecture et à l’écriture.

Il nous a alors semblé nécessaire de penser leur cohabitation avec les

enfants, ceux qui entrent dans l’apprentissage de la littératie

aujourd’hui, et seront amenés à évoluer et faire évoluer la littératie

de demain. Qu’est-ce que c’est qu’écrire et lire à l’ère des «machines parlantes» ? «Qui» est cette voix qui me parle ? D’où vient-elle ?

Au cours de cet atelier, les enfants utilisent un microphone et les

dernières technologies issues de l’intelligence artificielle pour créer un

personnage et lui donner de la voix !

Pour enfants de 7 à 12 ans, sur inscription.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

© DR