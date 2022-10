Atelier Microsoft Publisher

Atelier Microsoft Publisher, 19 novembre 2022, . Atelier Microsoft Publisher



2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 Venez profiter d’un atelier PC gratuit le samedi 19 Novembre 2022 de 10h00 à 11h30 à la médiathèque du Chevalet. Le thème de cet atelier est Microsoft Publisher : créer une affiche.

Inscription au début de chaque mois auprès de Catherine Viltard au 03.44.93.28.35 ou sur espace-multimedia@noyon.fr Venez profiter d’un atelier PC gratuit le samedi 19 Novembre 2022 de 10h00 à 11h30 à la médiathèque du Chevalet. Le thème de cet atelier est Microsoft Publisher : créer une affiche.

Inscription au début de chaque mois auprès de Catherine Viltard au 03.44.93.28.35 ou sur espace-multimedia@noyon.fr dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville