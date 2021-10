Cazals Cazals Cazals, Lot Atelier Microcrédit et Entretien du Véhicule à Cazals Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Atelier Microcrédit et Entretien du Véhicule à Cazals 2021-10-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-11 12:00:00 12:00:00

Cazals Lot Ateliers Microcrédit et Entretien du véhicule

• Présentation du Microcrédit, un outil pour permettre à des particuliers de réaliser un projet personnel – animée par l’association Parcours Confiance

• Présentation, en présentiel, des points clés à vérifier lors d’un achat d’un véhicule d’occasion et de l’entretien courant du véhicule – animée par un ancien garagiste

Renseignements et inscription au 05 65 20 55 90 avant le 06/10/2021 Dans le cadre de l’opération “Une semaine pour mieux gérer ton Oseille”, la Maison Départementale des Familles de l’UDAF organise la 2ème édition de la semaine de l’argent du 11 au 15 octobre 2021.

Les animations proposées se déroulent sur l'ensemble du département, en présentiel et pour certaines en visio, en partenariat avec un ensemble d'acteurs locaux et institutionnels/associatifs. +33 5 65 20 55 90

• Présentation du Microcrédit, un outil pour permettre à des particuliers de réaliser un projet personnel – animée par l’association Parcours Confiance

• Présentation, en présentiel, des points clés à vérifier lors d’un achat d’un véhicule d’occasion et de l’entretien courant du véhicule – animée par un ancien garagiste

Renseignements et inscription au 05 65 20 55 90 avant le 06/10/2021

