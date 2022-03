Atelier micro-folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens, 5 mars 2022, Amiens.

Atelier micro-folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens

2022-03-05 – 2022-03-05

Amiens Somme

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées du monde.

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent et interpellent. Venez profiter des collections mexicaine et canadienne, des trésors cachés des Hauts-de-France ou encore des plus beaux palais d’Europe en toute autonomie.

ENVIE D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?

Les visites-ateliers thématiques sont faites pour vous de 7 à 77 ans (ou plus !) ! Objectif remuer les méninges et utiliser ses dix doigts !

RDV À 10H30 ET 14H30 (sauf pour le 3 avril)

SUR INSCRIPTION

Samedi 5 mars : Micro-Folie-Atelier : « Les chefs-d’œuvre de nos musées »

Dimanche 3 avril à 15h : Micro-Folie-Atelier : Art déco VS Art Nouveau

Samedi 4 juin : Micro-Folie-Atelier : Les jardins dans le cadre des RDV aux jardins

jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61

Amiens

