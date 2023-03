Ouverture d’un atelier de sculpture Atelier Michèle Savinel Sculpture Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Ouverture d’un atelier de sculpture Atelier Michèle Savinel Sculpture, 1 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye. Ouverture d’un atelier de sculpture 1 et 2 avril Atelier Michèle Savinel Sculpture Fondée sur la présence de l’humain, l’œuvre de Michèle Savinel est volontairement, aprement, profondément figurative.

Elle met en œuvre physiquement ses sentiments primaires, ses peurs, ses espoirs enfouis. Ses personnages sont toujours dans la vie, même assis ou en attente.

Dans ses œuvres, les personnages sont ancrés à leur monde, à leur socle, comme dans la vie, l’humain est ancré à sa condition, à son environnement.

Elle ne les envisage jamais comme des objets de galerie accidentellement posés à l’extérieur. Ils sont des nôtres. Atelier Michèle Savinel Sculpture 2bis Rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « michele@savinel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://michele.savinel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607457560 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 terra cotta bronze « En Ronde » Michèle SAVINEL

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Atelier Michèle Savinel Sculpture Adresse 2bis Rue Saint-Jacques 78100 Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Lieu Ville Atelier Michèle Savinel Sculpture Saint-Germain-en-Laye

Atelier Michèle Savinel Sculpture Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Ouverture d’un atelier de sculpture Atelier Michèle Savinel Sculpture 2023-04-01 was last modified: by Ouverture d’un atelier de sculpture Atelier Michèle Savinel Sculpture Atelier Michèle Savinel Sculpture 1 avril 2023 Atelier Michèle Savinel Sculpture Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines