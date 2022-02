Atelier Meunier en herbe Valmy Valmy Catégories d’évènement: Marne

Valmy Marne Valmy A quoi sert un moulin ? Comment transforme-t-on le blé en farine ? A quoi ressemblent des meules ? Le moulin de Valmy vous livrera tous ses secrets lors d’une visite guidée spécialement destinée aux enfants. Un atelier créatif conclura la visite. Le moulin de Valmy est associé à la bataille du 20 septembre 1792 au point d’en faire le symbole de l’affrontement. Au moins quatre moulins se sont succédé sur le colline de Valmy depuis le 16e siècle. L’un a été détruit lors de la bataille de Valmy, le 3ème édifice n’a lui pas résisté à la tempête de 1999.Ce 4ème moulin reconstruit en 2005 sur le modèle des moulins Champenois du 18ème siècle est parfaitement fonctionnel et capable de produire de la farine. Aujourd’hui, le moulin revêt régulièrement ses voiles en été. Valmy

