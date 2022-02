Atelier / Mettre en valeur ces expériences et avoir un CV percutant (niveau 2) Évènement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LUNDI 21 MARS (11H-13H) ———————– ### Objectifs de l’atelier * Se démarquer et donner envie de me rencontrer en entretien d’embauche * Valoriser ses expériences, savoir en parler et identifier ses compétences * Repérer les mots-clés d’un secteur, connaitre les sites ressources * Adapter son CV en fonction de la cible vises (poste, entreprise, fonction) A partir d’un CV fictif, vous développerez et décrirez une expérience pour la rendre attractive. Vous appliquerez ensuite cette méthode sur vos propres expériences (professionnelles, bénévole, sportives) que vous traduirez en éléments concrets et verbes d’action dans votre CV. A partir d’une offre d’emploi fictive vous repèrerez les mots clés et prendrez connaissance des sites ressources essentiels à connaître pour adapter votre CV en fonction de la cible visée. Enfin, vous vous attacherez à ressortir votre profil professionnel avec une accroche percutante. ### Réservez votre créneau Public visé par le niveau 2 : > Etudiant ayant déjà suivi l'[atelier niveau 1](https://soie.univ-rennes1.fr/atelier-construire-son-cv-pour-maximiser-ses-chances-niveau-1). > Etudiant n’ayant pas encore un CV, structuré/organisé son CV et/ou n’ayant pas bénéficié d’un regard extérieur sur son CV. Durée : 1h30 à 2h Pré-requis : consulter la [fiche outil Construire son CV](https://soie.univ-rennes1.fr/sites/soie.univ-rennes1.fr/files/asset/document/fiche_outil_cv_2017_0.pdf). **Venir avec son CV.** ### [> JE M’INSCRIS <](https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/436835?lang=fr) Sur inscription Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, les erreurs à éviter ? Évènement en ligne 1 rue de la Borderie Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

