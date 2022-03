ATELIER MÉTHODE D’ENQUÊTE POPULAIRE – 21 AVRIL – PL Guerin Patronage Laïque Guérin, 21 avril 2022, Brest.

Patronage Laïque Guérin, le jeudi 21 avril à 20:00

Nous y partageons, en les discutant, les bases de l’enquête critique collective. A partir du projet Un seul héros le peuple, de la plateforme enquetecritique.org et des désirs de connaissance critique des participant.es, nous reprenons le déroulement d’une démarche d’enquête et sa restitution (description de la fabrication d’une brochure, d’un podcast, d’un livre ou d’un film). Enfin, selon les envies des personnes réunies, nous discutons des moyens à mettre en œuvre pour constituer un groupe et une démarche d’enquête-action à Brest. ” L’atelier est gratuit, durera 2h et sera limité pour une dizaine de personnes. Pour faciliter l’organisation et l’inscription de personnes qui n’ont pas déjà accès à ces outils nous privilégions les inscriptions se font par ici —> [https://framaforms.org/atelier-methode-denquete-populaire-1647427915](https://framaforms.org/atelier-methode-denquete-populaire-1647427915) MATHIEU RIGOUSTE // Mathieu Rigouste est chercheur indépendant en sciences sociales. Ses recherches sur l’histoire coloniale et la genèse de l’ère sécuritaire croisent le journalisme d’investigation. Il voit son travail comme celui d’un artisan fabriquant des outils d’analyse pour les mettre à disposition de celles et ceux qui vivent au quotidien les situations historiques. L’un des fils rouges de son parcours de recherche est la contre ­insurrection,ce modèle de technique de « guerre dans la population », modernisé et industrialisé par l’Etat français durant les guerres d’Indochine et d’Algérie puis commercialisé dans de nombreux pays,jusqu’à devenir un marché mondial.

Un atelier d'"Introduction à la méthode d'enquête populaire : base etméthode" sera proposé le JEUDI 21 AVRIL à 20h par MathieuRigouste au PL Guérin.

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère



