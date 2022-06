Atelier métal repoussé

Atelier métal repoussé, 8 juin 2022, . Atelier métal repoussé

2022-06-08 15:00:00 – 2022-06-08 16:30:00 Atelier Linogravure pour la réalisation d’une estampe, avec Aude, la Médiatrice culturelle, 15h. Tarifs : 8€/enfant ou 15€ pour un enfant et un adulte. Réservation au 02 38 26 04 05 ou à metiersdart@cc4v.fr Respect des règles sanitaires en vigueur. Atelier Linogravure avec Aude, la Médiatrice culturelle, 15h. Tarifs : 8€/enfant ou 15€ pour un enfant et un adulte. Réservation au 02 38 26 04 05 ou à metiersdart@cc4v.fr Respect des règles sanitaires en vigueur. Atelier Linogravure pour la réalisation d’une estampe, avec Aude, la Médiatrice culturelle, 15h. Tarifs : 8€/enfant ou 15€ pour un enfant et un adulte. Réservation au 02 38 26 04 05 ou à metiersdart@cc4v.fr Respect des règles sanitaires en vigueur. Maison des métiers d’art dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville