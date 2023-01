Atelier : Mes toits et moi Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Atelier : Mes toits et moi Miramont-de-Guyenne, 24 février 2023, Miramont-de-Guyenne . Atelier : Mes toits et moi 26 boulevard Jules FERRY Salle Harribey Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Salle Harribey 26 boulevard Jules FERRY

2023-02-24 14:00:00 – 2023-02-24

Salle Harribey 26 boulevard Jules FERRY

Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne EUR La municipalité, en partenariat avec l’organisme Habitats des possibles, vous propose un atelier concernant le cycle de sensibilisation. Cette rencontre s’adresse aux retraités afin de faire le point sur les besoins et envies, les différents types d’habitats adaptés à l’avancée en âge, les ressources locales. Pensez à vous inscrire, le nombre de place est limité. La municipalité, en partenariat avec l’organisme Habitats des possibles, vous propose un atelier concernant le cycle de sensibilisation. Cette rencontre s’adresse aux retraités pour faire le point sur les différents types d’habitats adaptés à l’avancée en âge… Sur inscription. @mairiemiramontdeguyenne

Salle Harribey 26 boulevard Jules FERRY Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Salle Harribey 26 boulevard Jules FERRY Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Salle Harribey 26 boulevard Jules FERRY Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Atelier : Mes toits et moi Miramont-de-Guyenne 2023-02-24 was last modified: by Atelier : Mes toits et moi Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 24 février 2023 26 boulevard Jules FERRY Salle Harribey Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne