En partenariat avec les Éditions Animées, venez transformer vos coloriages en dessins animés ! Vous pourrez faire revivre les plus belles oeuvres et inventions de Léonard de Vinci, de l’Homme de Vitruve à La Joconde, en passant par son incroyable machine volante, aussi appelée Ornithoptère. Durée : 1h30

Entrée libre, sur réservation.

Pour les enfants à partir de 6 ans (enfant accompagné). Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T16:30:00;2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:30:00

