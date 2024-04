Atelier « Mes intérêts, mes préférences, des métiers » à l’ERIP Est Creuse Mine Lavaveix Lavaveix-les-Mines, mercredi 12 juin 2024.

Atelier « Mes intérêts, mes préférences, des métiers » à l’ERIP Est Creuse Vous vous interrogez sur votre orientation professionnelle,

vous cherchez un métier, une profession susceptible de vous convenir.



A partir de vos centres d’intérêts, vos préférences et d’un lo… Mercredi 12 juin, 12h00 Mine Lavaveix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T12:00:00+02:00 – 2024-06-12T14:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T12:00:00+02:00 – 2024-06-12T14:00:00+02:00

A partir de vos centres d’intérêts, vos préférences et d’un logiciel de découverte des métiers « Inforizon » s’appuyant sur encyclo-métiers et ses 1300 métiers, venez explorer et trouver ceux qui vous correspondraient



Mine Lavaveix Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

ERIP Aubusson