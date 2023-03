Fabriquer du papier recyclé et des objets en papier recyclé Atelier Mes Escaliers Sont En Papier Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Fabriquer du papier recyclé et des objets en papier recyclé Atelier Mes Escaliers Sont En Papier, 1 avril 2023, Tournefeuille. Fabriquer du papier recyclé et des objets en papier recyclé 1 et 2 avril Atelier Mes Escaliers Sont En Papier Le papier recyclé Fabrication et créations avec le papier et la pâte à papier recyclé Découvertes des outils et démonstration de fabrication du papier recyclé tout au long du week-end

Samedi 1er avril 10h30/12h, ateliers pour les 3/6 ans : fabrication d’un petit mobile » mésange et branche fleurie ».

Samedi 1er avril 15h/16h30, atelier pour les 6/12 ans, fabrication d’une carte en papier recyclé avec un motif placé et une enveloppe

Dimanche 2 avril 10h30/12h, atelier plus de 12 ans et adultes, fabrication d’un carnet en papier récuperé

Dimanche 2 avril, atelier pour les moins de 4 ans, peindre une poule avec des papiers déchirés

7 participants par atelier, 12 euros matériel inclus, réservation par mail mesescalierssontenpapier@gmail.com

exposition de papiers d’art et objets en papier et pâte à papier recyclé

vente de cartes, enveloppes, papiers… Atelier Mes Escaliers Sont En Papier 25 boulevard de l’ile de France 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Paderne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100086354966887 »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/mes_escaliers_sont_en_papier?igshid=YmMyMTA2M2Y »}, {« type »: « email », « value »: « mesescalierssontenpapier@gmil.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660994859 »}] [{« link »: « mailto:mesescalierssontenpapier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 papier papier recyclé Crédit photo Mes Escalieres Sont En Papier, droits réservés

