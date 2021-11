Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Atelier : Mes décos nature de Noël Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Atelier : Mes décos nature de Noël Saint-Quentin, 15 décembre 2021, Saint-Quentin. Atelier : Mes décos nature de Noël Saint-Quentin

2021-12-15 15:00:00 – 2021-12-15 16:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin 4 4 Atelier spécial familles : Mes décos nature de Noël au Musée des papillons à Saint-Quentin.

Le mercredi 15 décembre de 15h à 16h30.

Tarif : 4€.

Saint-Quentin

