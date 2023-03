Atelier mes courses zéro déchet Rue du Serein Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Atelier mes courses zéro déchet Rue du Serein, 29 avril 2023, Précy-sous-Thil . Atelier mes courses zéro déchet Médiathèque de Précy Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-dOr Rue du Serein Médiathèque de Précy

2023-04-29 – 2023-04-29

Rue du Serein Médiathèque de Précy

Précy-sous-Thil

Côte-dOr EUR 0 0 Un atelier ludique et pédagogique pour comprendre pourquoi et comment réduire nos emballages environnement@ccterres-auxois.fr https://gestesdor.cotedor.fr/minscrire-a-un-atelier-zero-dechet/ Rue du Serein Médiathèque de Précy Précy-sous-Thil

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Précy-sous-Thil Autres Lieu Précy-sous-Thil Adresse Précy-sous-Thil Côte-dOr Rue du Serein Médiathèque de Précy Ville Précy-sous-Thil Departement Côte-dOr Lieu Ville Rue du Serein Médiathèque de Précy Précy-sous-Thil

Atelier mes courses zéro déchet Rue du Serein 2023-04-29 was last modified: by Atelier mes courses zéro déchet Rue du Serein Précy-sous-Thil 29 avril 2023 Côte-d'Or Médiathèque de Précy Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-dOr Rue du Serein Précy-sous-Thil

Précy-sous-Thil Côte-dOr