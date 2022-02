Atelier : Menuiserie pour enfants Arâches-la-Frasse Arâches-la-Frasse Catégories d’évènement: Arâches-la-Frasse

Haute-Savoie

Atelier : Menuiserie pour enfants Arâches-la-Frasse, 8 février 2022, Arâches-la-Frasse. Atelier : Menuiserie pour enfants Arâches-la-Frasse

2022-02-08 09:00:00 – 2022-03-01 12:30:00

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Arâches-la-Frasse Découvrez le travail du bois en toute simplicité et repartez avec votre création ! carroz@lescarroz.com +33 4 50 90 00 04 Arâches-la-Frasse

dernière mise à jour : 2021-12-30 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches

Détails Catégories d’évènement: Arâches-la-Frasse, Haute-Savoie Autres Lieu Arâches-la-Frasse Adresse Ville Arâches-la-Frasse lieuville Arâches-la-Frasse Departement Haute-Savoie

Atelier : Menuiserie pour enfants Arâches-la-Frasse 2022-02-08 was last modified: by Atelier : Menuiserie pour enfants Arâches-la-Frasse Arâches-la-Frasse 8 février 2022 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie