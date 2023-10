Cet évènement est passé Atelier menuiserie Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier menuiserie Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 4 octobre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit sous condition Réservation par mail / téléphone ou à l’accueil du centre. Venez vous initier à la menuiserie en fabricant votre propre chaise avec l’association Extramuros. Les ateliers permettront de réaliser une chaise avec des matériaux issus du réemploi. -L’univers du bois est présenté de façon ludique, de l’arbre au meuble afin de sensibiliser au développement durable. -Les ateliers ont lieu en extérieur dans la cour du centre Hébert (ou en intérieur si la météo ne s’y prête pas), et sont animés par des professionnels, les objets sont réalisés en toute sécurité. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

Actisce – Centre Paris Anim’ Censier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris latitude longitude 48.894164822671,2.36458540980673

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/