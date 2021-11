Atelier mensuel Mensuel de méditation pleine conscience au Jardin d’Alice – BioMonde, 15 janvier 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

du samedi 15 janvier 2022 au samedi 2 juillet 2022 à au Jardin d’Alice – BioMonde

Tous les mois, un instructeur en Méditation diffuse son enseignement au Jardin d’Alice à St Médard-en-Jalles. Le monde de la Méditation est vaste. Ici est abordé un type de méditation, dite « laïque » : la Méditation de Pleine Conscience ou Mindfulness. La méditation est un terme générique désignant un ensemble d’exercices de l’esprit, et des états consécutifs à ces pratiques. Son intention est de pacifier l’esprit et le clarifier, permettant progressivement de nous rencontrer nous-même dans nos fonctionnements, d’en être plus libre et dévoiler notre richesse intérieure. La « Pleine Conscience » est la traduction du mot anglais « Mindfulness » et représente un état de conscience qui permet d’être présent à la réalité, et attentif aux événements internes et externes. Elle est l’opposé du «pilote automatique » qui consiste à agir de façon réactive, conditionné par les expériences antérieures et les schémas de pensée préétablis. Cet état de présence implique donc une orientation volontaire vers l’instant présent, et une posture intérieure qui est un « mode être » au lieu d’un « mode faire » (occupation permanente à réduire l’écart entre ce que l’on voudrait qu’il soit et ce qui est).

20€

Atelier de 2h en groupe pour découvrir et pratiquer la méditation

au Jardin d’Alice – BioMonde 168 avenue Montaigne Saint-médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gajac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00