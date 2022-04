Atelier mensuel hypnose, 27 avril 2022, .

Atelier mensuel hypnose

2022-04-27 – 2022-04-27

EUR 16 16 Qu’est ce que la créativité ? A quoi sert-elle ?

Existe t’il un moyen d’activer cette créativité en nous ?

Et si la créativité était l’une des plus grandes capacités de l’être humain, un trésor accessible à tous, et pourquoi pas un pouvoir magique…

Je vous invite à un atelier d’hypnose pour explorer, comprendre, retrouver ou activer votre créativité intérieure…

Qu’est ce que la créativité ? A quoi sert-elle ?

Existe t’il un moyen d’activer cette créativité en nous ?

Et si la créativité était l’une des plus grandes capacités de l’être humain, un trésor accessible à tous, et pourquoi pas un pouvoir magique…

Je vous invite à un atelier d’hypnose pour explorer, comprendre, retrouver ou activer votre créativité intérieure…

+33 7 86 31 50 71

Qu’est ce que la créativité ? A quoi sert-elle ?

Existe t’il un moyen d’activer cette créativité en nous ?

Et si la créativité était l’une des plus grandes capacités de l’être humain, un trésor accessible à tous, et pourquoi pas un pouvoir magique…

Je vous invite à un atelier d’hypnose pour explorer, comprendre, retrouver ou activer votre créativité intérieure…

dernière mise à jour : 2022-04-01 par