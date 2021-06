Paris Flamenco en France Paris Atelier mensuel de compás et palmas Flamenco en France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nous avons le plaisir de reprendre les ateliers de « Compas y palmas » le samedi après-midi, dans le respect des consignes sanitaires. Ouvert à tous, le cours de compás est dédié à l’apprentissage des schémas rythmiques propres à chaque palo (style), à travers la pratique des palmas (frappe des mains). Les cours de compás sont dispensés conjointement par El Jeré à la guitare et par le palmero Isidoro Fernandez Roman. Quelque soit la discipline, le compás est un élèment incontournable dans la musique flamenca. Le cours est accompagné à la guitare. El Jeré enseigne depuis de nombreuses années maintenant les cours de compás tous niveaux à Flamenco en France. Isidoro Fernandez Roman est né à Jerez de la Frontera, où le flamenco se pratique depuis l’enfance dans les réunions familiales ou amicales, que l’on soit gitan ou non. Isidoro apprend la maîtrise des palmas pour le chant et la danse flamenco auprès de son père et de son oncle, aficionados, et tout deux palmeros virtuoses. A Paris, il accompagne les stages de baile flamenco de Maria del Mar Moreno, et donne régulièrement des cours de palmas et percussions. Il se produit sur scène avec divers groupes de flamenco de France et d’Espagne. Isidoro donne également un atelier mensuel de cajon, percussion flamenca, 1 dimanche par mois à Flamenco en France : https://www.flamencoenfrance.fr/stages Horaires : Cours mensuel de 2 heures / Le samedi de 16h à 18 Samedi 27 juin 2021 de 16h à 18h ATTENTION ! Pour garantir votre place, le stage est payable d’avance par chèque ou par virement bancaire. Inscription et paiement impératifs auprès du secrétariat de Flamenco en France : 01 43 48 99 92 ou info@flamencoenfrance.fr. En raison du nombre limité de places dans les cours, seuls les élèves s’étant inscrits au préalable par e-mail et ayant réglé le cours seront acceptés. Merci de votre compréhension. NB : El Jeré a mis en ligne une application de métronome flamenco pour téléphones Android sur Google Store. Animations -> Atelier / Cours Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020

