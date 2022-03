Atelier – Mener des recherches généalogiques en ligne – premiers pas Obernai, 2 avril 2022, Obernai.

Atelier – Mener des recherches généalogiques en ligne – premiers pas Obernai

2022-04-02 – 2022-04-02

Obernai Bas-Rhin

Des archivistes vous expliquent comment utiliser Internet et le site des Archives d’Alsace pour mener vos recherches.

La présentation sera suivi d’un temps d’échange et de mise en pratique. Venez avec vos outils informatiques (ordinateurs portables, tablettes numériques, etc.) la Médiathèque vous offre le Wifi.

Des archivistes vous expliquent comment utiliser Internet et le site des Archives d’Alsace pour mener vos recherches.

Des archivistes vous expliquent comment utiliser Internet et le site des Archives d’Alsace pour mener vos recherches.

La présentation sera suivi d’un temps d’échange et de mise en pratique. Venez avec vos outils informatiques (ordinateurs portables, tablettes numériques, etc.) la Médiathèque vous offre le Wifi.

Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-07 par