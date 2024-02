Atelier mémoire Collectif souletin Mauléon-Licharre, jeudi 25 avril 2024.

Atelier mémoire Collectif souletin Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Le Collectif souletin propose un atelier mémoire. Il est ouvert aux personnes âgées de 55 ans et plus.

Vous participerez à des jeux et l’on vous donnera des astuces et des conseils pour booster votre mémoire.

Places limitées à 12 personnes.

Sur inscription uniquement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

