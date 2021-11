Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault ATELIER MÉMOIRE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

ATELIER MÉMOIRE Clermont-l’Hérault, 13 octobre 2021, Clermont-l'Hérault. ATELIER MÉMOIRE Clermont-l’Hérault

2021-10-13 09:30:00 – 2021-10-13

Clermont-l’Hérault Hérault À 9h30, à la bibliothèque Max Rouquette, l’association Repér’âge vous propose des exercices pratiques pour solliciter les fonctions cognitives de votre cerveau. À 9h30, à la bibliothèque Max Rouquette, l’association Repér’âge vous propose des exercices pratiques pour solliciter les fonctions cognitives de votre cerveau. +33 4 67 96 42 53 À 9h30, à la bibliothèque Max Rouquette, l’association Repér’âge vous propose des exercices pratiques pour solliciter les fonctions cognitives de votre cerveau. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault