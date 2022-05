Atelier Mémoire, 24 mai 2022, .

Atelier Mémoire

2022-05-24 – 2022-05-24

Stimulez votre mémoire et vos fonctions cognitives grâce à des jeux et des exercices ludiques.

Public : seniors (55 ans et +). Inscription obligatoire.

RDV à l’AASE. Séance de 14h30 à 16h30.

Tarif : 4 €.

Estelle 05 53 54 02 40

