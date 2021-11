Loretz-d'Argenton Loretz-d'Argenton Deux-Sèvres, Loretz-d'Argenton Atelier même pas peur Loretz-d’Argenton Loretz-d'Argenton Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Loretz-d'Argenton

Atelier même pas peur Loretz-d’Argenton, 8 décembre 2021, Loretz-d'Argenton. Atelier même pas peur À la Bibliothèque la Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton

2021-12-08 14:30:00 – 2021-12-08 16:30:00 À la Bibliothèque la Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent

Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres Loretz-d’Argenton EUR Viens à la rencontre de Clément LEFÈVRE, illustrateur du conte « Chaque jour Dracula » et réalise ta mini-BD !

Atelier pour les 8-12 ans. Inscription conseillée. Viens à la rencontre de Clément LEFÈVRE, illustrateur du conte « Chaque jour Dracula » et réalise ta mini-BD !

Atelier pour les 8-12 ans. Inscription conseillée. +33 5 49 67 14 49 Viens à la rencontre de Clément LEFÈVRE, illustrateur du conte « Chaque jour Dracula » et réalise ta mini-BD !

Atelier pour les 8-12 ans. Inscription conseillée. Réseau lecture du Thouarsais

À la Bibliothèque la Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Loretz-d'Argenton Autres Lieu Loretz-d'Argenton Adresse À la Bibliothèque la Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Ville Loretz-d'Argenton lieuville À la Bibliothèque la Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Loretz-d'Argenton