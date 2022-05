Atelier méditation sonore et chants du monde Saint-Hélen, 26 juin 2022, Saint-Hélen.

Je vous propose un moment de lâcher prise, de voyage, de connexion, de nettoyage et de recharge lors des pleines lunes et à l’approche des nouvelles lunes pour partager l’énergie du moment, agir sur les différentes dimensions de l’être et se connecter à soi, à l’énergie du groupe et au tout. nen 2 parties : méditation sonore (bols tibétains, tambour, chant, et autres instruments) puis chantons ensemble les mantras et chants du monde qui viendront dans l’instant. nSur inscription : billetterie dans Site web – découvrez-y toutes les dates. nPrestation proposée par Pauline / Adzila Yepa, Chanteuse Sonothérapeute

+33 6 59 71 24 50

