Atelier “Médit…Mais dites !” Sens, 3 avril 2022, Sens.

Atelier “Médit…Mais dites !” Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau Sens

2022-04-03 – 2022-04-03 Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau

Sens Yonne

Cécile & Bruno BANK DE LOOF, professeurs de danse et de Qi Gong, et tous deux par ailleurs thérapeutes depuis de nombreuses années, proposent des ateliers intitulés "Médit…Mais dites !".

Il s’agit, en toute humilité, ensemble, d’observer et d’investiguer la réalité, d’expérimenter la « conscience de groupe », d’opérer un « retournement » significatif afin que chacun se sente contribuer, de la façon la plus concrète et la plus responsable qui soit, aux fondations de l’humanité – plus fraternelle et plus juste – à laquelle nous aspirons tous.

Horaires : un dimanche par mois à 9h.

Réservation par mail.

Plus d’informations sur le site Internet : http://sensdansearttherapie.com/ateliers-mensuels/.

bankdeloof@free.fr http://sensdansearttherapie.com/ateliers-mensuels/

Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau Sens

dernière mise à jour : 2022-01-06 par