ATELIER MEDIEVAL : DECOUVRE TON BLASON Soumont, 5 mai 2022, Soumont.

2022-05-05 14:00:00 – 2022-05-05 16:00:00

Soumont Hérault

Si les chevaliers, les reines et les clubs de foot possèdent leurs propres blasons, pourquoi pas toi ? Viens imaginer et fabriquer ton blason personnel, en choisissant chaque détail : sa forme, ses couleurs et ses symboles en fonction de de ta personnalité! A partir de 7 ans.

+33 4 67 44 09 31

Prieuré St-Michel de Grandmont

Soumont

