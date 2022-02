Atelier: Médiation animale Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union Partagez un moment privilégié avec votre enfant dans un espace de douceur, d’apaisement et de découverte en compagnie de petits rongeurs à dorloter! RDV au Centre Socio-Culturel, inscription obligatoire au 03 88 00 22 15, dès 3 ans accompagné.

