Réalisation d'un marque-page « Kokeshi » (poupée japonaise) en papier, après une rencontre avec Seng Soun Ratanavanh pour une visite de l'exposition. À partir de 7 ans – Durée : 1h30 Inscription au 05 81 91 79 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-07T14:30:00 2020-11-07T16:30:00

Catégorie d'évènement: Toulouse
Lieu Médiathèque Grand M
Adresse 37, avenue de la Reynerie
Ville Toulouse