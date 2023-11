Atelier médias animé par Daphné Rousseau, journaliste à l’AFP : Les images et leurs détournements Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier médias animé par Daphné Rousseau, journaliste à l’AFP : Les images et leurs détournements Bibliothèque François Villon Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Proposé par l’association Entre les lignes Apprenez à déceler les fausses images et les fausses informations lors d’un atelier avec la journaliste Daphné Rousseau, de l’agence France-Presse (AFP) Comment aiguiser son esprit critique ?

Comment identifier la source d’une image et sensibiliser à l’importance

de l’émetteur de l’image ? Comment peut-on faire dire tout et son

contraire à certaines images ? Atelier ado adulte à partir de 12 ans La journaliste Daphné Rousseau, bénévole à Entre Les Lignes,

association d’éducation aux médias et à l’information rassemblant 200

journalistes de l’Agence France-Presse (AFP) et du groupe Le Monde, vous

propose de partager son expérience de professionnelle de l’information. Un entretien avec Daphné Rousseau : Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

