Atelier médias animé par Daphné Rousseau, journaliste à l’AFP : Les faits, rien que les faits ! Bibliothèque François Villon Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Atelier d’éducation aux médias proposé par l’association Entre les lignes

Rencontre exceptionnelle avec la journaliste Daphné Rousseau qui sensibilisera le public aux rouages de la construction de l’information.

Quelle est la différence entre information et communication ? Un fait, une hypothèse et une supposition ?Comment se travaillent la hiérarchie de l’information et l’esprit critique du journaliste ?

Daphné Rousseau travaille au Pôle enquêtes – Pool reportages de l’agence France-Presse (AFP) et couvre notamment la guerre en Ukraine et la guerre israélo-palestinienne.Elle anime bénévolement des ateliers d’éducation aux médias et à l’information de l’association Entre les lignes

Découvrir les ateliers proposés par l’association Entre les lignes :

https://entreleslignes.media/nos-ateliers

Un entretien avec Daphné Rousseau :

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://fr-ca.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://fr-ca.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

