Atelier Mbot Football ou comment programmer un robot à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier Mbot Football ou comment programmer un robot à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Dans le cadre du festival Numok (Festival numérique des bibliothèques parisiennes), apprenez à programmer un robot autonome pour marquer le plus de buts et devenir le meilleur « robotballeur ». Sur inscription auprès des bibliothécaires, dès 9 ans. Un animateur de l’association Smartéo propose aux enfants dès 9 ans de programmer un robot afin qu’il puisse marquer le plus de buts. Un atelier pédagogique et ludique, un moment de partage et d’amusement sur la robotique et le football. Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 9 ans Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©image smartéo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris lieuville Bibliothèque Andrée Chedid Paris Departement Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Mbot Football ou comment programmer un robot à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 2023-04-01 was last modified: by Atelier Mbot Football ou comment programmer un robot à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 1 avril 2023 Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris

Paris Paris