Broderie : la décoration au point de lancé 1 et 2 avril Atelier Maximo Création

L’atelier Maximo Création se trouve dans le vieux Schiltigheim, dans un bâtiment ancien, que j’ai réaménagé de A à Z.

C’était au départ un lieu consacré à la couture, mais depuis plusieurs années, j’y ai intégré un atelier de broderie, avec la fabrication d’objets de décoration en textile.

Je brode des tableaux au « point de lancé », grâce à un travail d’exploration, d’expérimentations et d’échecs qui ont été nécessaires à l’approfondissement de la technique, aujourd’hui, j’ai réussi à créer des tableaux qui me représentent pleinement, des œuvres uniques composées de fils à broder et de papier, des matières nobles et simples.

« Parcourir, étudier les formes et les couleurs, faire et défaire fil par fil jusqu’à trouver l’accord parfait, la bonne combinaison, voici la base de mon travail. »

Les paysages sont brodés après avoir préparé le gabarit, dessiné et percé mon papier à l’aiguille, qui sont des étapes de préparation essentielles, plus mes pointages sont réguliers plus le rendu sera visuellement harmonieux.

Mes broderies sont contemporaines, elles représentent souvent des vagues, des paysages, de grandes étendues, et c’est ce que je souhaite invoquer à travers mes tableaux : une évasion, un voyage, une liberté.

Passionnée de l’harmonie des couleurs, j’aime retranscrire la lumière avec le choix minutieux des fils à broder parmi des centaines de nuances.

La création d’un objet avec des matières très simples : du fil et du papier, apporte un effet contrastant entre la broderie qui est une technique ancienne et les motifs actuels qui donnent un rendu moderne et contemporain, mes broderies sont des objets de décoration qui subliment les intérieurs.

Mon travail se regarde sous différents angles, de face le dessin brodé est aérien, il laisse du blanc apparaitre alors que lorsque nous sommes placés de côté les fils sont très denses, on peut bouger autour de la toile et découvrir un nouveau dessin.

La toile évolue en fonction de la lumière. Les coloris des fils révèlent leurs éclats en fonction de la lumière et de notre position par rapport au tableau, on retrouve cet aspect de couleurs changeantes également dans la nature.

Des créations qui évoluent, et devant lesquelles on s’évade.

Ce que j’aime dans ce projet, c’est l’innovation, mettre en application une idée, et créer un objet, faire découvrir mon travail grâce aux JEMA serait l’occasion de montrer l’envers du décor, et pouvoir expliquer toutes les techniques pour arriver au résultat final.

Voici le programme de ces journées :

Présenter une exposition de tableaux dans l’atelier avec une scénographie et un sens de visite.

Faire une démonstration et une mise en avant du savoir-faire : comprenant la visite de l’atelier et la démonstration du processus de création de chaque étapes d’une broderie grand format : le dessin, le pointage, le choix des coloris et l’avancement de la broderie. Les visiteurs pourront alors échanger avec moi sur les points qui les intéressent où les questionnent.

Les JEMA seront l’occasion de présenter mon savoir-faire et de faire découvrir mon métier au public.

Atelier Maximo Création 49, rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00