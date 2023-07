Visite de l’atelier de Maxime Descombin Atelier Maxime Descombin Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Visite de l’atelier de Maxime Descombin Atelier Maxime Descombin Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon. Visite de l’atelier de Maxime Descombin 16 et 17 septembre Atelier Maxime Descombin Entrée libre Lors de cette ouverture exceptionnelle au public, vous pourrez découvrir des dessins et des sculptures de l’artiste ainsi qu’une exposition temporaire spécialement conçue pour les Journées européennes du patrimoine. Différents ouvrages édités par l’association seront également présentés. Atelier Maxime Descombin rue Claude Guichard Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 77 22 76 49 http://www.atelier-descombin.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

