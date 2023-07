Porte ouverte de l’Atelier de Conservation-Restauration de peintures et de bois dorés et de Création-Restauration de vitraux Atelier matsuoka Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Porte ouverte de l’Atelier de Conservation-Restauration de peintures et de bois dorés et de Création-Restauration de vitraux 16 et 17 septembre Atelier matsuoka Sur inscription

Dans notre atelier, nous sommes en trois spécialités : restauration de peinture, restauration de bois doré et création et restauration de vitraux qui vous feront découvrir leur métier.

– La restauration de peinture sera présentée par Akiko LOUIS-MATSUOKA (Dipôme de Master professionnel en conservation et restauration des biens culturels en 2007 dipensé par l’Université Paris I).

– La restauration de bois doré sera présentée par Délia LOUIS-DURANDET (Diplôme de dorure à la feuille dispensé par l’École d’ameublement de PARIS LA BONNE GRAINE) (ATTENTION! Elle sera présente uniquement le samedi 16)

– La création/restauration de vitraux sera présentée par Edith THERET (Diplôme des Metiers d’art en 2018 et Diplôme supérieur d’art appliqués-désign mention produit en 2020 dipensés par l’ENSAAMA).

Atelier matsuoka 31 rue des Dames 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 09 83 55 76 37 http://www.ateliermatsuoka.com/ [{« type »: « email », « value »: « ateliermatsuoka@gmail.com »}] Atelier de conservation-restauration d’œuvres d’art :

– Peintures anciennes et modernes : Akiko Louis-Matsuoka

– Vitraux : Edith Théret

– Cadres et bois doré : Délia Louis-Durandet M2 Rome M2, M13 Place de Clichy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Akiko LOUIS-MATSUOKA