2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 16:00:00

Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans. Rens/Résa : 05 55 69 58 88 Ateliers d'arts plastiques pour tous. Initiation par la découverte de matériaux et de techniques originales (dessin, peinture, collage, modelage…) autour des expositions.

Prévoir une blouse ou un tablier.

