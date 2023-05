Atelier « Matière à broder » avec Anaïs Beaulieu Bibliothèque Crimée, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Venez vous initier à la broderie de végétaux… sur plastique !

Issu du livre A stitch out of time (éd. Tara Books), cet atelier avec l’artiste et brodeuse Anaïs Beaulieu permet d’initier ses participant.e.s à la broderie mais de l’expérimenter sur un autre support que le tissu traditionnel. Les participant.e.s sont invité.e.s à broder leur propre végétal sur sac plastique. Il s’agit d’aider la nature à prendre sa revanche et de faire la part belle au plastique, de l’embellir, lui offrir une seconde vie, une vie d’œuvre d’art.

Seul prérequis : emmener son propre sac plastique !

Pour les 7-10ans

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Anaïs Beaulieu