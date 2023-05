Atelier « Matière à broder » Anaïs Beaulieu Bibliothèque Hergé, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 27 JUIN 2023

Dans le cadre du festival du livre jeunesse Partir en Livre, la bibliothèque Hergé vous propose un atelier créatif.

Issu du livre A stitch out of time (éd. Tara Books), cet atelier avec l’artiste et brodeuse Anaïs Beaulieu permet d’initier ses participants à la broderie mais de l’expérimenter sur un autre support que le tissu traditionnel. Les participants sont invités à broder leur propre végétal sur sac plastique. Il s’agit d’aider la nature à prendre sa revanche et de faire la part belle au plastique, de l’embellir, lui offrir une seconde vie, une vie d’œuvre d’art. Seul prérequis : emmener son propre sac plastique !

Pour Anaïs Beaulieu, la broderie est un héritage familial. Après des études aux Arts Décoratifs de Limoges, elle travaille en tant que relieuse de livres et développe très vite un intérêt pour l’éducation artistique des enfants mais également pour les savoir-faire et le fait-main.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

Contact : 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr

Anaïs Beaulieu