Atelier collectif / démonstration exposition rencontre – Matrimoine Atelier Materia Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Atelier collectif / démonstration exposition rencontre – Matrimoine 16 et 17 septembre Atelier Materia Entrée libre

Ouverture de l’atelier et découverte de savoir-faire : démonstration, rencontre, exposition. Materia est un lieu collectif de création, d’exposition et d’’apprentissage qui a pour but de valoriser la pratique des métiers d’arts.

Atelier Materia 15/17 rue du chevalier Roze 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « artemcollectif@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

materia