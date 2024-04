Atelier masterclass d’anatomie dans le mouvement la posture juste Saint-Jean-Pied-de-Port, samedi 13 avril 2024.

Atelier masterclass d’anatomie dans le mouvement la posture juste Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Animé par Julie Larquier, professeure de danse, d’équilibre postural et passionnée d’anatomie dans le mouvement. Son enseignement est construit autour de la prise de conscience du corps, de ses possibilités et de ses ressources. Venez découvrir vos muscles profonds, leur rôle anatomique, mais aussi comment agir sur eux afin de les renforcer et de les étirer. Quelque soit votre âge, sportif, aguerri aux pratiques corporelles ou non, souffrant de douleurs chroniques ou non, venez rencontrer votre corps à un niveau profond, développer vos connaissances et votre compréhension anatomique, afin de répondre de la manière la plus juste à vos besoins. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Salle Navarre (cité administrative)

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

