**Atelier master-class de pâtisserie « Papillexotiques »** Papillexotiques vous propose lors d’un atelier de cuisine, un voyage à la fois lointain et local en mixant des fleurs et fruits de Zone sensible et des farines légères d’Afrique subsaharienne. L’association s’annonce exotique et poétique ! L’ Afrique regorge de trésors et de «power aliments» très bénéfiques pour la santé. Le corossol, le baobab, le moringa ou le manioc pour en citer quelques-uns ont de nombreuses vertus thérapeutiques. Papillexotiques est la 1re marque de pâtisserie healthy aux farines africaines telles que le manioc, le fonio, le sorgho, la banane plantain ou la patate douce naturellement sans gluten. L’objectif est de joindre l’utile à l’agréable en les associant à la pâtisserie française, pour créer des desserts savoureux moins gras et moins sucrés sans gluten et ou/végétaux (sans œufs, ni lactose). Le sourcing des ingrédients de qualité et la saisonnalité des produits sont essentiels à l’élaboration des recettes. **_Sur réservation_** De 12h à 16h vous pourrez profiter d’une offre de restauration du BMK (Paris BaMaKo) – Vente de plats traditionnels africains. Le Parti Poétique vous invite à profiter d’une journée festive à Zone Sensible autour du continent africain, organisée en partenariat avec l’association BMK – Paris Bamako. Le temps d’une journée, vous pourrez participer à des ateliers de cuisine découvrir des stands d’artisans du continent africain et profiter d’un concert du groupe Fakuli à partir de 16h30. Une offre de restauration sur place vous sera également proposée par BMK ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE Le Parti Poétique vous invite à profiter d’une journée festive à Zone Sensible autour du continent africain ! Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

